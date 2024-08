news

Base Dawgz è il progetto dedicato all’inter-operatività del token DAWGZ, la meme coin nativa. Un dettaglio che ha subito catturato l’interesse degli investitori e che è riuscito a far parlare di sé grazie al raggiungimento di ben 3 milioni di dollari in prevendita.

Un importante risultato che la community non ha mancato di celebrare sul canale ufficiale X, con circa 6.000 follower all’attivo.

We reached 3 million, DAWGZ!!! And we are going to end the presale soon. More details to follow soon 🪂 pic.twitter.com/1frFvcX6HV — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 24, 2024

Il tempo per partecipare alla prevendita sta per giungere agli sgoccioli. Il team di sviluppo ha infatti annunciato che terminerà il 28 agosto, alle ore 20:00 CET.

Chi vuole partecipare e ottenere token DAWGZ a un prezzo favorevole deve affrettarsi prima che le porte della prevendita siano definitivamente chiuse.

Il prezzo del token è di 0,008173$ e può essere acquistato tramite ETH, BNB, USDT, AVAX e SOL previo collegamento di un wallet compatibile.

Le caratteristiche di Base Dawgz

Il progetto ha avuto un buon riscontro grazie alla sua specificità, in grado di distinguerlo da altre meme coin. Il team di sviluppo ha posto molta enfasi sull’inter-operatività, ovvero la possibilità di acquistare, scambiare e vendere il token DAWGZ su diverse blockchain: Ethereum, Avalanche, Solana, Binance Smart Chain e naturalmente Base.

Questo è reso possibile dalle peculiari e innovative tecnologie Web3 che Base Dawgz sfrutta, chiaramente indicate anche nel whitepaper.

Si tratta di Portal Bridge e Wormhole, che garantiscono interazioni senza blocchi attraverso i diversi ecosistemi di blockchain, offrendo agli utenti delle opzioni di utilità mai viste prima.

L’aspetto meme invece è esemplificato dalla mascotte che presta il volto: uno Shiba Inu dotato di una tuta alare.

Non dissimile da quella che usano i praticanti dello sport estremo chiamato Base Jumping. Il parallelismo viene in questo caso dalla possibilità di planare in un ampio spazio, così come il token permette di muoversi tra le blockchain in tutta libertà.

Roadmap e futuro dopo la prevendita

La roadmap di Base Dawgz mostra come il progetto rispecchi in pieno anche la natura meme del token.

Infatti punta molto sull’aspetto social, per far crescere la community e di conseguenza il supporto al token. Non viene trascurato l’aspetto del marketing, assolutamente importante per promuovere DAWGZ. A tal proposito il progetto ha dato anche il via a un airdrop tramite social media.

I partecipanti possono ottenere punti scambiabili per token DAWGZ. Tutto ciò che i trader devono fare è condividere meme basati su DAWGZ, un sistema di ricompense conosciuto anche come “share-to-earn”, ovvero condividere per guadagnare.

La fase 3 e 4 della roadmap, che saranno ultimate dopo la fine della presale, sono quelle a cui i primi investitori potranno guardare in maniera più attenta, perché rappresentano passaggi fondamentali dell’apprezzamento del token.

Ci sarà prima il listing sui DEX, ovvero gli exchange decentralizzati e successivamente anche sui CEX. In sostanza, questi momenti cruciali indicheranno il momento in cui potrebbero esserci dei guadagni con l’aumento di prezzo del token DAWGZ rispetto al prezzo vantaggioso a cui gli investitori hanno potuto accedere tramite presale.

Staking e ritorni passivi

Allo stato attuale, prima che la presale finisca, è ancora possibile ottenere delle elevate ricompense tramite il protocollo di staking del progetto. Il pool di token in staking supera i 200 milioni, con una percentuale del 37,6% di token bloccati.

L’APY è superiore al 780%, quindi con elevati ritorni potenziali sul lungo periodo. Gli utenti che decidono di bloccare i propri token possono ottenere così ulteriori DAWGZ su base annuale, assicurandosi anche che non vi siano deprezzamenti in seguito a pressioni di vendita.

Un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto per chi punta a giocare una “partita lunga” e aggiungendo DAWGZ al proprio portafoglio, diversificando i propri asset.

