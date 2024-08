iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona si prepara a ospitare un evento per gli appassionati di storia e scienza. Nei fine settimana del 31 agosto-1 settembre e 7-8 settembre, nella sede della Pro Loco Castiglione Olona, situata in via Roma 25, sarà allestita la mostra didattica intitolata “55 anni fa: il primo uomo sulla Luna”. L’evento, organizzato e curato dal Circolo Culturale Masolino da Panicale, gode del patrocinio del Comune di Castiglione Olona e della Pro Loco locale.

La mostra rappresenta un omaggio alla storica missione del 21 luglio 1969, quando l’uomo posò per la prima volta il piede sulla Luna. Attraverso un’esposizione ricca di pannelli informativi, modelli in scala, fotografie e filmati originali della Nasa, i visitatori potranno rivivere quei momenti emozionanti e comprendere l’enorme sforzo collettivo che rese possibile questo straordinario traguardo dell’umanità.

L’esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito. Gli orari di visita sono i seguenti: il sabato dalle 14.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Questa è un’opportunità per riscoprire uno dei momenti più significativi della storia moderna e per rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a quella straordinaria avventura spaziale.

(foto archivio: una precedente mostra astronomica in zona)

27082024