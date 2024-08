Città

SARONNO – E’ stato trovato per terra sul vialetto di casa da alcuni residenti con un ala spezzata probabilmente effetto dell’attacco di un rapace. Il riferimento va al pipistrello, una femmina adulta della specie Albolimbato, salvato con una staffetta notturna da Cernobbio a Fino Mornasco e Saronno dove ha trascorso la notte tra le cure dei volontari Enpa.

Per aiutare i pipistrelli ci vogliono competenze specifiche che i volontari di Enpa Saronno hanno già dimostrato di avere e di essere pronti a mettere al servizio dei volatili con grande professionalità. E così è stato anche questa volta con l’aiuto dei cittadini che hanno organizzato una sorta di staffetta per portare da Cernobio a Saronno, con una sosta a Fino Mornasco, il pipistrello a Saronno. Qui le prime cure per la notte e al mattino dopo il trasferimento a Vanzago dove gli sono state prestate le cure del caso in attesa di rimetterlo in libertà.

Da Enpa un sentito grazie ai cittadini che si sono prodigati per il pipistrello ferito.

