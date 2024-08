ilSaronnese

GERENZANO – Una serata all’insegna della musica e del divertimento: sabato 31 agosto si balla sulle note della musica anni ’90 e 2000, grazie alla serata organizzata dal gruppo anziani di Gerenzano per sabato 31 agosto.

Si terrà al centro ricreativo di via Berra 34, alle 21, l’imperdibile concerto tributo della band “Nient’altro che noi”, che vede protagonista, in particolare, musica degli 883 e Max Pezzali, ripercorrendo i grandi classici della musica e le canzone più amate. Una serata dedicata ai grandi successi che hanno segnato una generazione, un’occasione per rivivere emozioni e canzoni indimenticabili.

L’ingresso è aperto a tutti, con anche disponibilità di cenare sul posto, con la possibilità di scegliere da un menù a base di grigliate, salamelle e arrosticini. Consigliata la prenotazione del tavolo contattando il gruppo anziani Gerenzano al numero 029688737, dalle 14 alle 19.