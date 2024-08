Città

SARONNO – Nuovo Daspo urbano in città. Ad emetterlo il comando di polizia locale di piazza Repubblica a carico di un trentenne originario dell’Egitto e che è stato notato da una pattuglia nella periferica via Grieg.

Tutti soddisfatti per il momento di incontro di questa mattina, lunedì 26 agosto, allo stadio di Chiavari fra i locali della Virtus Entella (serie C) ed il Fbc Saronno (Eccellenza lombarda).

Rientro a casa in ritardo e su treni affollati per i pendolari saronnesi che lunedì 26 agosto hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di due problemi tecnici sulle tratte che passano per la città degli amaretti e le conseguenti ripercussioni sull’intera rete.

Non solo attenzione al green e al riuso ma anche solidarietà dal progetto di rinnovamento di Coop a Tradate.

Uil Fpl torna ad accendere i riflettori sulla situazione del personale dell’istituzione Zerbi.

