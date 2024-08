news

Il prezzo della criptovaluta SUN è esploso nell’ultima settimana, con un aumento del 247% che ha portato il costo del token a 0,03509$.

Il volume di scambio di oltre 280 milioni di dollari ha messo il token sul radar degli investitori e in molti l’hanno indicato come token che potrebbe aprire a un nuovo boom delle criptovalute.

Sebbene SUN abbia avuto questo picco notevole, però, è bene sottolineare anche che il prezzo nelle ultime 24 ore ha visto anche una correzione al ribasso, con una perdita del 14% del valore rispetto al prezzo raggiunto durante lo scorso fine settimana.

Anche la capitalizzazione di mercato è scesa da oltre 600 milioni di dollari a poco più di 349 milioni di dollari. Un assestamento che non dovrebbe comunque sorprendere e che non preclude un nuovo pump, soprattutto se consideriamo i motivi che hanno spinto in alto il costo del token.

L’andamento discendente, comunque, non ha sorpreso gli investitori, che si aspettavano effettivamente una resistenza con eventuale consolidamento di prezzo.

Ma cos’ha causato questo picco improvviso? L’indicatore principale sembra essere stato il lancio del nuovo protocollo per lo sviluppo di meme coin su Tron, chiamato Sun Pump.

Sun Pump e Tron

Dietro il progetto Sun Pump c’è il miliardario Justin Sun, che con questa sua recente dApp sembra poter dare il via a una nuova esplosione del mercato delle criptovalute.

Sun Pump ha infatti generato oltre 1 milione di dollari in meno di due settimane, superando di fatto l’attività e la resa di Pump.fun di Solana. In una sola giornata sono state lanciate più di 7.500 meme coin su SunPump, generando redditi per 585.000 dollari.

Se compariamo questi dati con Pump.fun, possiamo immediatamente notare una differenza sostanziale non solo nel quantitativo di meme coin ma anche dei profitti per lo stesso periodo.

Il momento sembra quindi essere particolarmente favorevole per il segmento delle meme coin e sono sempre più i progetti che si affacciano sul mercato.

Quelle che hanno però un potenziale esplosivo, in grado di stravolgere la situazione attuale, sono in realtà ben poche. Tra queste vale la pena di segnalare Crypto All-Stars, una vera e propria promessa che ha già raccolto oltre 760.000 dollari in prevendita.

Crypto All-Stars, tra utilità e MemeVault

Il progetto Crypto All-Stars lancerà sul mercato la meme coin STARS ma, sebbene rientri in questa categoria non certo nota per le sue soluzioni di scalabilità e utilità, ha al suo arco alcune frecce decisamente interessanti.

L’obiettivo principale è quello di creare un MemeVault, ovvero una sorta di banca delle meme coin dove poterle mettere in staking e ricevere come ricompensa il triplo di token nativi STARS.

Le meme coin che la piattaforma supporterà al lancio sono ben 11 e troviamo le più importanti come Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Milady, Toshi the Cat, Turbo, Brett, Coq Inu, Bonk Coin, Floki e Mog Coin.

Un nuovo ecosistema, quindi, che permetterà di dare utilità anche a token che generalmente restano inattivi sul proprio portafoglio e che finalmente potranno essere sfruttati per generare potenziali guadagni passivi.

L’idea di proporre un sistema di staking unificato, il primo a rimuovere i limiti delle specifiche blockchain, è senza dubbio un passo in avanti importante che può trasformare lo spazio delle meme coin e il concetto di investimento stesso.

La sicurezza e la scalabilità sono le preoccupazioni principali del team di sviluppo che nel whitepaper sottolinea come venga utilizzato lo standard multi-token ERC-1155 per supportare un numero infinito di token.

Partecipare alla prevendita di Crypto All-Stars

Il progetto è in fase di prevendita, questo significa che gli investitori possono accedere in questo momento all’acquisto del token STARS a un prezzo di favore.

Il costo attuale è di 0,0014022$, ancora sufficientemente basso per poter garantire potenziali guadagni al momento del listing. Bisogna però tenere a mente che questo prezzo aumenterà durante il corso della presale, pertanto a concretizzare più guadagni possono essere proprio i primi investitori.

In aggiunta, è già possibile bloccare i token STARS tramite il protocollo di staking. L’APY a quattro cifre è senza dubbio invitante, con 1889% di ricompense dinamiche stimate.

Più token vengono bloccati dai trader e più questo valore scende, un altro incentivo per investire subito nel progetto e prepararsi all’impatto significativo della piattaforma quando verrà lanciata al termine della prevendita.

Vai alla presale di Crypto All-Stars