Comasco

SARONNO / ROVELLASCA – Annunciato da vento forte e potenti tuoni poco prima delle 20 un forte temporale ha riguardato il Saronnese e vicino Comasco. A Rovellasca e a Turate anche una grandinata con, chi ha potuto, che è corso a mettere al riparo la propria automobile; anche se non risultano danni. A Rovello Porro ci si è fermati alla pioggia forte, così come nella zona nord di Saronno, fra Cassina Ferrara ed immediati dintorni, dove si sono verificati anche cali di tensione. Nella zona sud di Saronno il temporale è arrivato… con calma attorno alle 20.10: cielo nerissimo e pioggia forte, ed anche parecchi fulmini. Fulmini, goccioloni e pochissima pioggia nelle vicine Groane.

Maltempo, relativamente, imprevisto; secondo le previsioni meteo le possibilità di pioggia nella serata odierna in zona erano piuttosto scarse. La situazione dovrebbe presto normalizzarsi, per la nottata e domani non sono previsti fenomeni di particolare rilevanza ed anzi è previsto cielo poco nuvoloso con temperature massimo superiore ai 30 gradi. Insomma, la frescura portata dal temporale serale se ne andrà molto presto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti