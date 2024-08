Città

SARONNO – Continuano a pieno ritmo i lavori per la nuova scuola Rodari. A poche settimane dalla ripresa delle attività didattiche, il comune di Saronno ha dato ieri, lunedì 26 agosto, sulla propria pagina Facebook importanti aggiornamenti circa il ritmo dei lavori per la nuova struttura: ruspe in azione e tutto pronto per gettare le fondamenta del nuovo stabile.

“Si completeranno in giornata i lavori per il getto delle fondazioni della nuova Rodari – così si legge nel post dedicato dall’amministrazione – nuovo edificio scolastico e nuova palestra. Nei prossimi giorni, trascorsi i necessari tempi tecnici, inizieranno le operazioni per la realizzazione del solaio del primo piano il cui completamento è previsto per la fine del mese di ottobre”.

Lo scorso luglio, l’amministrazione comunale aveva invitato la stampa a visitare il cantiere