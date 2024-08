news

Un tempo un pacco era solo un pacco, un contenitore che ospitava momentaneamente un prodotto, della merce, qualcosa da inviare e consegnare. Oggi non è più così e le aziende più virtuose lo sanno bene. Quella visione obsoleta, infatti, è stata ormai soppiantata lasciando spazio ad idee nuove che fanno del packaging, ovvero del confezionamento, il volano attraverso il quale ogni azienda può parlare di sé e mandare un messaggio specifico ai propri clienti e ai potenziali tali.

Attraverso il packaging un’azienda può dire molto di sé e della sua visione di business, in particolare oggi con l’esplosione dell’e-commerce e degli acquisti online rendendo il pacco un vero e proprio bigliettino da visita. I pacchi rappresentano il primo elemento con il quale l’utente si approccia, con il quale c’è un contatto fisico vero e proprio ed ecco che il brand deve presentarsi nel migliore modo possibile, prima ancora di mostrarsi con i suoi prodotti.

Oltre alla funzione meramente pratica, di involucro di protezione e di trasporto della merce, il pacco parla al consumatore. Crea in lui aspettative e curiosità. Oggi che va di moda fare l’unboxing, grazie ad un design originale e caratteristico del contenitore, il brand si rende riconoscibile agli occhi dell’utente che scarta il pacco e di chi lo guarda.

Ecco perché c’è da porre molta attenzione sull’ideazione del pacco, sulla personalizzazione con una grafica ad hoc ed elementi che differenziano il packaging in maniera equivocabile. Le aziende possono usare, ad esempio, un nastro adesivo personalizzato che porta in primo piano il marchio. Grazie a Raja, specialista nel settore degli imballaggi, è possibile personalizzare online i nastri adesivi per sigillare i pacchi da spedire, il tutto in modo facile e veloce.

Basta selezionare la tipologia di nastro da imballo, e poi selezionare il tipo di caratteristiche (scegliendo larghezza, lunghezza e colore) e passare poi alla personalizzazione con il numero di colori e la larghezza dell’area di stampa, inserire delle immagini e aggiungere caselle di testo e pittogrammi. Prima di confermare si può vedere l’anteprima del nastro adesivo, con una hai visualizzazione 2D, 3D oppure 3D+ ovvero l’anteprima del prodotto applicato su una scatola.

Con Rajaprint la scelta di scotch è ampia: 5 tipologie di nastri adesivi da imballaggio e 7 colori diversi, in base alle esigenze. Da polipropilene silenzioso a polipropilene Hot Melt passando al PVC, i nastri adesivi più performanti, disponibili anche colorati, fino a quelli i in carta, la soluzione ecologica che valorizza scatole e marchio per chi anche in questo aspetto intende lavorare in modo green.