SARONNO – Dopo la sentita partecipazione della novena dell’Assunta al Santuario di Saronno fervono i preparativi per un nuovo importante appuntamento. Domenica 1 settembre alle 17.30 ci sarà l’esposizione solenne della reliquia del beato Carlo Acutis e il Rosario. Seguirà alle 18 la Messa con preghiera di affidamento di tutte le intenzioni di preghiera (che si possono far giungere anche tramite mail alla casella di posta [email protected] ).

“Carlo – spiega don Massimiliano Bianchi – è un beato “vicino a noi” non solo perché ha usato il computer e le sue spoglie mortali indossano ancora una tuta e delle scarpe da ginnastica: è davvero “vicino a noi” perché – e posso affermarlo senza timore di smentita – in modo speciale egli abita anche a Saronno! In piazzale Santuario 1, per l’esattezza”.

Si attende un importante afflusso di fedeli e pellegrini come avvenuto dallo scorso febbraio quando la reliquia del Beato Carlo Acutis è arrivata a Saronno diventando il patrono degli studenti. Da allora la devozione è cresciuta tra i giovani e le famiglie con una grande partecipazione ai momenti di preghiera e riflessione proposti a giugno e luglio per la fine dell’anno scolastico e gli esami.