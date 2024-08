Città

SARONNO – “Procedono bene i lavori di posa del nuovo tappetino di asfalto nel tratto di via Roma compreso tra la rotonda di via Piave, via Miola e via Guaragna”. Lo comunica l’Amministrazione civica in relazione alle opere avviate questo inizio di settimana lungo la trafficata arteria.

Ad inizio estate, ricordano dal Comune, “la via era stata interessata dall’intervento di riqualificazione della pista ciclopedonale e di fresatura della carreggiata, mentre ora la ditta che ha in appalto i lavori sta procedendo alla conclusione dell’opera con la posa dell’asfalto.

Se non vi saranno interruzioni dovute al meteo, venerdì 30 agosto il tratto stradale verrà riaperto al traffico e anche la pista ciclopedonale potrà essere utilizzata in sicurezza”.

(foto: alcune immagini dei lavori in corso di svolgimento)