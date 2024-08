Altre news

SARONNO – Per oggi 27 agosto 3B meteo si prevede un inizio giornata con cieli molto nuvolosi accompagnati da deboli piogge. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento con rasserenamenti. In serata, si manterranno nubi sparse, con una quantità di pioggia prevista intorno a un millimetro. Le temperature oscilleranno con una massima di 32°C e una minima di 23°C, mentre lo zero termico si attesterà a circa 3868 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord al mattino e da Sudest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per afa.

A livello lombardo martedì la pressione atmosferica aumenterà, portando a un graduale diradamento della nuvolosità, con cieli che diventeranno parzialmente nuvolosi in serata. Sulle basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con un miglioramento nel corso della giornata. Sulle basse pianure orientali, ci sarà una giornata prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube al mattino. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi con parziali schiarite nel pomeriggio, mentre sulle Orobie le nubi aumenteranno con deboli piogge pomeridiane, seguite da schiarite in serata. Nubi sparse e schiarite caratterizzeranno l’intera giornata su Prealpi orientali e Alpi Retiche. I venti saranno deboli e orientali, ruotando poi verso i quadranti sud-orientali, con lo zero termico intorno ai 3850 metri.