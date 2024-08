Cronaca

SARONNO – Aggredito davanti al Municipio a calci e pugni. E’ la disavventura capitata ad un saronnese oggi 27 agosto in via Milano. L’aggressore è stato fermato e denunciato a piede libero per percosse e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ successo intorno alle 9,30 in via Milano davanti al Municipio. Sono stati proprio alcuni dipendenti comunali ad assistere al movimentato episodio. Si sono accorti, infatti, che un uomo con una bottiglia aggrediva un passante. Urla, calci, pugni per persino bottigliate con una bottiglia di amaro. Così l’improvviso apparentemente senza motivo.

E’ stata contatta la centrale operativa che ha inviato sul posto una pattuglia. I vigili hanno bloccato l’aggressore. Uno straniero, 42enne, risultato positivo all’etilometro e regolarmente in Italia.

A suo carico due denunce per percosse e per resistenza a pubblico ufficiale e un daspo urbano. La vicenda non si è però conclusa visto che la polizia locale è alla ricerca della vittima. L’aggredito, che ha spiegato di non conoscere l’aggressore e di non aveva idea della motivazione dello scontro, si è allontanato appena la polizia locale è riuscita a bloccare lo straniero senza lasciare le proprie generalità. Da qui l’appello a tornare il comando per completare le formalità.

