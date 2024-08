E IL VECCHIO BROADCAST ?

Resterà attivo come sempre attivo. Come sarà attivo il nostro numero 3496068062 per comunicare con noi e inviarci segnalazioni. Salvatelo in rubrica, e scriveteci per segnalarci notizie o eventi, inviarci belle foto o lamentele: ci aiuterete a fornirvi ogni giorno una informazione puntuale e tempestiva.

C’E’ ANCHE TELEGRAM

Telegram

IlSaronno offre un servizio simile e più personalizzabile via Telegram (qui tutte le info). L’applicazione Telegram permette di recapitare ai lettori le notizie in maniera più veloce e senza alcun vincolo. Ogni lettore può decidere se iscriversi o disiscriversi al servizio in autonomia. Su Telegram è anche possibile avere una serie di canali personalizzati.

Come fare per iscriversi? “Semplicissimo. Basta essere iscritti a Telegram e cliccare su questo link per all news, su questo per breaking news, su questo per covid e su questo per politica“. Ogni canale è contraddistinto da un colore

Se avete già Telegram installato su pc, smartphone o tablet cliccate su Open Channel per sottoscrivere il canale prescelto. Se non avete ancora Telegram cliccate su Get Telegram e si avvierà la procedura per installarlo. Se utilizzate il vostro smartphone o tablet per aggiungere uno dei nostri canali è sufficiente installare Telegram, scaricabile gratuitamente dallo store Android o Ios. Se già utilizzate Telegram cercare IlSaronno e poi aggiungete il canale che vi interessa cliccando sul più.