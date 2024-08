Cronaca

CISLAGO – La polizia derroviaria di Varese, nell’ambito degli ordinari controlli del sedime ferroviario, ha arrestato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

I poliziotti lo hanno notato aggirarsi con atteggiamento sospetto sulla banchina della stazione ferroviaria di Cislago. Durante il controllo il soggetto ha tentato la fuga disfacendosi di tre involucri, di quella che è risultata successivamente essere sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso di quasi 300 grammi, ma è stato prontamente bloccato ed accompagnato in ufficio dove, a seguito di un ulteriore controllo, è stato trovato in possesso di 90 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati.

Il ventiquattrenne, pluripregiudicato, privo di documenti e di asserita nazionalità marocchina è stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.