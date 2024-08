Calcio

CESATE / GERENZANO – Anche in Prima categoria oggi il primo atto ufficiale della nuova stagione, con la Coppa Lombardia. Le squadre sono divise in gironi, passa solo la prima classifica.

Nel girone 7 Limbiate-Garibaldina e Sc United-Osl Garbagnate, sempre alle 20.30.

Nel girone 8 l’Atletico Lomazzo ospita alle 20.30 il Montesolaro, stessa ora per Rovellasca-Gerenzanese.

Per tutti una primissima occasione per saggiare stato di forma ed amalgama ed iniziare ad entrare in clima partita.

Fra le formazioni impegnate oggi in Coppa, un Sc United che si è rinforzato e che punta in alto al pari del Rovellasca. Riflettori puntati anche sulla matricola Gerenzanse (foto di gruppo, nel giorno del raduno pre-stagionale), che torna in Prima categoria dopo alcuni anni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

28082024