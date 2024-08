Calcio

LAZZATE – Appuntamento oggi per la prima uscita ufficiale dell’Ardor Lazzate, per la fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza i brianzoli giocano questa sera, inizio alle 20.30 nello stadio di via Laratta, contro l’Arcellasco. Incontro, situazione decisamente insolita, che si gioca a porte chiuse: potranno entrare solo giornalisti ed addetti ai lavori muniti di regolare accredito.

Alla fine della scorsa stagione, dopo Vergiatese-Ardor Lazzate di campionato d’Eccellenza, era giunta la doccia fredda per i gialloblù, col giudice sportivo che aveva decretato “la disputa di una gara a porte chiuse perchè “proprio sostenitore minacciava l’arbitro e lo offendeva pesantemente coinvolgendo nelle offese la di lui madre”. La sazione viene dunque scontata alla prima gara utile, ovvero quello di Coppa Italia di inizio della nuova annata agonistica.

