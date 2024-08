Calcio

SARONNO – Via alla campagna abbonamenti alle gare casalinghe del Fbc Saronno (Eccellenza): il costo, prezzo unico, è di 100 euro. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento tutte le sere rivolgendo all’ufficio del Fbc al centro sportivo Matteotti di via Sampietro 71, fra le 18 e le 20.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’ottimo pre-season senza sconfitte e terminato lunedì con la sgambata con la Virtus Entella a Chiavari, il Fbc Saronno si prepara al debutto ufficiale nella nuova stagione, domenica pomeriggio in Coppa Italia. I saronnesi sono inseriti in un girone a tre, e nell’occasione giocheranno in trasferta contro il Valcalepio, formazione della Bergamasca nei promossa in categoria. Incontro previto con inizio alle 16 allo stadio di via Ferrucci a Castelli Calepio.

Domenica 8 settembre il debutto anche in campionato, contro l’Ispra.

