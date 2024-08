iltra2

TRADATE – Oggi l’esordio del Tradate Abbiate nella Coppa Lombardia di 1′ categoria, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione agonistica. I tradatesi giocano allo stadio di via Montello a Gallarate, dalle 21, contro l’Arsaghese. Occasione di mettersi alla prova, verificare lo stato di forma ed amalgama e cerca di ottenere un successo per restare in corsa per il passaggio del turno in questa manifestazione.

Il Tradate Abbiate è inserito nel girone 2 di Coppa, del quale fanno parte anche Sommese ed Union Villa Cassano.

Per quanto concerne le altre squadre della zona nel girone 7 Limbiate-Garibaldina e Sc United-Osl Garbagnate, sempre alle 20.30; nel girone 8 l’Atletico Lomazzo ospita alle 20.30 il Montesolaro, stessa ora per Rovellasca-Gerenzanese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

28082024