ilSaronnese

CISLAGO – Indignazione in paese per l’imbrattamento della panchina d’artista in piazza Castelbarco realizzata da Fabrizio Vendramin, per conto del distretto del commercio Antiche Brughiere e del Comune. L’immagine dipinta del cielo popolato dai rondoni, a richiamare gli uccelli che abitano parco Castelbarco, è stata rovinata con un pennarello nero e la scritta, di ignoto significato, “Spg”.

L’indignazione ha popolato i post sui social, soprattutto nel gruppo Facebook “Sei di Cislago se”, dove qualche cittadino spera anche di rintracciare i vandali con le telecamere di sorveglianza.

L’atto vandalico non è passato inosservato dall’associazione “Amici dei rondoni”, che ha commentato con un appello all’educazione e alla civiltà.

“Siamo rammaricati nel vedere questi generi di atti vandalici che mancano di rispetto all’impegno di una comunità di cittadini che cerca con fatica – di collaborare per il bene comune”, scrivono dall’associazione. “Invitiamo genitori a sensibilizzare maggiormente i propri figli sul rispetto dei beni pubblici. Atti di questo genere disincentivano le amministrazioni pubbliche ad impegnarsi per restituire alla cittadinanza luoghi di cultura nell’interesse dei suoi cittadini e a perderci, siamo solo noi. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi responsabile e partecipe della “res publica”, dei “beni comuni” che appartengono a tutti, anche a coloro (poverini) che hanno agito rovinando la panchina letteraria, realizzata con la fatica di molti.”

(foto: dal gruppo Facebook “Sei di Cislago se”)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti