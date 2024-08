Cogliate

COGLIATE – L’amministrazione comunale di Cogliate è lieta di annunciare l’organizzazione di un evento unico e straordinario: domenica 8 settembre, dalle 9 alle 18, si terrà un open day all’interno del cantiere di ristrutturazione del nostro palazzo Rovelli, futura sede municipale nonché fulcro della vita del paese. Un’opportunità esclusiva per tutti i cittadini di scoprire in anteprima lo stato di avanzamento dei lavori di recupero di questo importante simbolo del nostro patrimonio, che si inserisce nel programma delle attività parrocchiali legate alla festa del paese.

Durante la giornata, il cantiere si trasformerà in uno spazio espositivo dinamico, arricchito da installazioni artistiche create da talentuosi artisti locali. Le opere, pensate appositamente per dialogare con la storia e l’architettura del palazzo, offriranno una visione creativa del passato e del futuro di questo luogo. Saranno inoltre presenti esposizioni fotografiche che ripercorrono la storia del palazzo e videoproiezioni che raccontano le fasi del progetto di ristrutturazione.

Le associazioni locali, profondamente legate alla storia del palazzo e alla valorizzazione della cultura del territorio, parteciperanno con presentazioni e attività che permetteranno di conoscere meglio il loro impegno e le loro iniziative.

Per accedere all’evento sarà necessaria la prenotazione, al fine di garantire la sicurezza e una fruizione ottimale per tutti i partecipanti. Le prenotazioni potranno essere effettuate online attraverso il form dedicato https://forms.gle/ 6LUmvfPu1Wm1vZ8R8 entro e non oltre il 7 settembre.