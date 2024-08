news

L’attività di vendita degli asset digitali quando raggiungono un prezzo favorevole non è l’unico metodo per poter guadagnare con le criptovalute.

Esistono infatti degli strumenti molto interessanti che i trader possono prendere in considerazione, come le rendite passive provenienti dal protocollo di staking.

In sostanza, usando i propri token nativi, è possibile bloccarli al fine di permettere l’utilizzo di questi asset per il miglioramento delle attività della blockchain.

Il trader riceve quindi ricompense sotto forma di token che vanno ad aggiungersi al proprio wallet crypto.

Si tratta dunque di un’opportunità intrigante, soprattutto se consideriamo che le percentuali di ricompensa sono spesso dinamiche, stabilite dal pool di staking.

Abbiamo quindi deciso di segnalarvi le tre criptovalute da prendere in considerazione in questo momento se volete ottenere rendite passive con questo strumento a vostra disposizione.

Mega Dice (DICE)

Mega Dice è attualmente in fase di prevendita e gli investitori possono acquistare il token nativo DICE a un prezzo di 0,110529$.

Effettuando questa operazione, è possibile bloccarli poi in staking per accedere a ricompense dinamiche che permettono di far fruttare questa criptovaluta in maniera passiva. Nello staking, infatti, vengono versati anche parte dei proventi della piattaforma.

Ma cos’è Mega Dice di preciso? Si tratta di una piattaforma online che offre un’ampia selezione di giochi da casinò e scommesse sportive. Non un semplice spazio per il gioco d’azzardo ma un luogo d’incontro per la community e per gli amanti delle criptovalute.

Godendo dei benefici di queste ultime, assicura un’esperienza soddisfacente per tutti i propri utenti ed è proprio questo l’elemento cardine del successo del progetto.

Allo stato attuale ha raccolto 1,7 milioni di dollari in finanziamenti e la presale continua in maniera sostenuta grazie al supporto dei trader.

Pur non essendo appassionati di gioco d’azzardo o partecipando alle attività della piattaforma, i possessori di token che decidono di bloccare DICE in staking, possono ottenere ricompense e vantaggi.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars è uno dei più promettenti progetti quando si parla di staking, questo perché lo scopo stesso del team di sviluppo è quello di lanciare una piattaforma unificata chiamata MemeVault, una specie di “banca delle meme coin”.

In sostanza, la piattaforma permetterà di bloccare in staking alcune meme coin del calibro di DOGE, SHIB e PEPE per ottenere ricompense sotto forma di token STARS, ovvero la meme coin nativa del progetto.

Le meme coin supportate saranno inizialmente 11, tuttavia è chiaro che Crypto All-Stars punti a divenire una vera e propria istituzione nello spazio dei token meme, pertanto le meme coin accettate aumenteranno man mano che la piattaforma MemeVault acquisterà popolarità.

Il vantaggio di Crypto All-Stars è che al momento è in fase di prevendita, questo significa che tutti gli investitori interessati possono partecipare acquistando token STARS a un prezzo ridotto.

Il prezzo è di 0,0014078$ ma non bisogna perdere troppo tempo perché aumenterà fino alla fine della prevendita.

Per massimizzare i ritorni, quindi, è importante unirsi subito e piazzare i propri token in staking, dal momento che l’APY è del 1883%. Un tasso di ricompensa annuale particolarmente alto.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Shiba Shootout è un progetto del segmento Play-to-Earn, una nicchia delle meme coin che ha evidenziato un elevato potenziale.

Come è facile intuire dal nome, si affida a un volto noto dello spazio delle criptovalute: il simpatico cagnolino di razza Shiba Inu.

In una frontiera digitale che ricorda molto il vecchio West, lo sceriffo Shiba e i suoi aiutanti, gli Shiba Sharpshooter, arginano il crimine e vanno alla ricerca di guadagni provenienti dai mercati delle criptovalute.

Il progetto ha già visto il lancio di un’applicazione per smartphone iOS e Android e a breve arriverà anche quella Web3.

L’idea di creare una meme coin a tema Far West ha entusiasmato i trader che hanno già contribuito con oltre un milione di dollari in finanziamenti.

Inoltre, bloccando i propri token SHIBASHOOT in staking permette di avere accesso a un tasso di ricompensa del 904%. Ancora particolarmente elevato e quindi vantaggioso.

Il prezzo è di 0,02$ e, così come accade per quasi tutte le prevendite, aumenterà man mano che la presale prosegue, fino a culminare con la quotazione sui principali exchange, sia decentralizzati sia centralizzati.

