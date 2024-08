ilGro

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delle opposizioni di Limbiate (M5S, Pd, Limbiate solidale) rispetto alle tempistiche di pubblicazione di alcuni documenti da parte dell’amministrazione.

Ci risiamo. Ad ulteriore conferma che nulla di ciò che si decide a Limbiate viene fatto conoscere ai cittadini, rimane un mistero la cornice entro cui si elaborano pensieri e si muovono le scelte. Sindaco e giunta, anche quest’anno, hanno messo a disposizione documenti importanti che andrebbero condivisi e compresi dai cittadini il 2 di agosto. Parliamo della Vas (valutazione ambientale strategica) che si configura come fondamentale strumento di supporto nel processo decisionale che caratterizza il documento di piano, che è parte integrante del Pgt (piano di governo del territorio).

Il documento però è stato depositato il 2 di agosto e sarà possibile fare delle osservazioni fino al 16 settembre. Il tutto accade, ormai possiamo dire, ovviamente, ad agosto, quando la maggior parte dei cittadini non potrà interessarsi di nulla perché fuori città o “distratta” dal periodo di vacanza. Stessa cosa successe esattamente un anno fa con il Pgtu (piano generale del traffico urbano), il documento infatti uscì il 2 di agosto. Riteniamo questo metodo, chiamiamolo “restrittivo”, non degno di una città di 40 mila abitanti e non degno di chi si assume la responsabilità di amministrare la città. La partecipazione dei cittadini deve essere sempre garantita ed agevolata e di certo, mettendo a disposizione certi documenti in pieno agosto, non si incentiva i limbiatesi a partecipare. Oltretutto, a dimostrazione dello scarso rispetto verso il lavoro dei consiglieri comunali, non ci è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Questa Amministrazione, sindaco in primis, dovrebbe cominciare a capire che Limbiate non è un affare per pochi e non è di proprietà di un gruppo ristretto di persone. Il lavoro è articolato e va garantita la giusta informazione che stimoli a partecipare ai processi di cambiamento della città. Limbiate è dei limbiatesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti