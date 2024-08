Limbiate

LIMBIATE – Finestrini rotti e danni ingenti alle auto: i cittadini di Limbiate lanciano la denuncia sui social, sulla pagina facebook “Sei di Limbiate se” per un nuovo episodio di vandalismo nei confronti delle automobili in sosta.

Questa volta è successo nel parcheggio di via Bramante l’altra notte: vittime tre diversi proprietari di auto, che si sono trovati la propria vettura severamente danneggiata. In particolare, una cittadina ha riportato di aver ritrovato la propria auto con due finestrini posteriori rotti.

Secondo le vittime dei danneggiamenti non si tratterebbero di furti: i responsabili non sarebbero ladri in cerca di spiccioli o oggetti di valore, ma di vandali, forse una banda di giovanissimi, che rompono finestrini e, in qualche caso, tagliano le gomme delle vetture.

(foto archivio)

