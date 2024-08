news

La deadline per acquistare Base Dawgz, una delle meme coin più attese, è fissata per il 28 agosto alle 20:00 UTC (le 22.00 in Italia). Si tratta di una prevendita iniziata poco più di due mesi fa che ha entusiasmato gli investitori beneficiando anche dell’aumento di Brett, la principale meme coin di Base, che negli ultimi giorni ha avuto nuovo slancio.

Gli esperti del settore e i crypto influencer hanno analizzato il progetto di Base DAWGZ e per molti ci troviamo di fronte a una meme coin da 100x. Nel video di Samu Bit, Canale YouTube da 12.500 follower, $DAWGZ viene definito come “il nuovo Shiba Inu su rete BASE”.

Base Dawgz offre un’esperienza multi-chain unica. Oltre che su BASE, la chain su cui nasce, potrà essere scambiato anche su ETH, SOL, BSC e AVAX, superando i confini e i problemi di negoziazione tra le blockchain e offrendo un’ interoperabilità perfetta.

L’attuale prezzo del token è fissato a $ 0,008173, ed è ancora molto conveniente. Una volta quotato si CEX e DEX aumenterà e di molto.

Gli ultimi avvenimenti che hanno portato all’aumento della quotazione di $BRETT, la principale meme coin su BASE, hanno fornito nuova linfa alla prevendita che ha accelerato vertiginosamente la raccolta.

Base Dawgz rappresenta ad oggi la migliore meme coin a tema canino su Base.

Se, infatti, $BRETT si ispira a Pepe, mancava un token che richiamasse quello di $SHIB.

Base DAWGZ è uno Shiba Inu con tuta alare, pronto a lanciarsi nel Web 3 e a catturare le migliori possibilità di investimento attraverso la tecnologia Wormhole e Portal Bridge, saltando da una chain all’altra.

Essendo un token multi-chain, a differenza di $BRETT, ha diverse potenzialità in più e potrebbe performare anche meglio.

Come acquistare $DAWGZ

Per partecipare alla prevendita basta andare sul sito web di Base Dawgz e collegare il proprio wallet di criptovalute. In fase d’acquisto si potrà scegliere se acquistare su rete Base, Ethereum, Solana, Avalanche o BSC.

Dopo aver terminato l’acquisto, si può utilizzare lo stesso wallet per richiedere i token $DAWGZ prima della loro prima quotazione su DEX. Le date di debutto su DEX e CEX verranno annunciate sui canali social.

L’inizio della presale ha coinciso con il lancio sui social network, in particolare su X (che ha raggiunto quasi 6.000 follower) e Telegram (quasi 10.000 iscritti al canale). Lo sviluppo del marketing e dei social network contribuiscono alla creazione di una community forte e vivace, che interagisce con il progetto ed è incentivata anche da un AirDrop.

L’Airdrop

La campagna di AirDrop è stata creata per premiare la creatività dei sostenitori e il loro impegno. Collegando il proprio account X, si possono condividere meme e altri contenuti su Base Dawgz che fanno guadagnare punti.

Una volta completata la prevendita, questi punti possono essere riscattati per token $DAWGZ. In questo modo si contribuisce alla crescita Base Dawgz e si ricevono ricompense.

Ricompense che possono essere guadagnate anche con il referral (copiando il proprio link di referral e inviandolo ai propri amici).

Per ogni acquisto effettuato si riceverà il 10% dell’importo dell’acquisto in USDT. Alle ricompense $DAWZ è dedicato il 15% dei token. Un ulteriore meccanismo per guadagnare ricompense passive è lo staking.

Lo Staking

Allo staking è dedicato il 20% della fornitura totale di token. La stessa quantità dedicata alla prevendita e al pool di liquidità. Al momento l’APY è del 780%, con una percentuale di token già messi in staking del 37.7% (216.372.234).

Le possibilità per guadagnare enormi ricompense grazie a $DAWZ sono quindi molteplici, in più dopo il lancio, il prezzo del token potrebbe schizzare alle stelle.

