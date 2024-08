Cronaca

SARONNO – “Ieri mattina sono stato aggredito senza alcun motivo da un nordafricano armato di una bottiglia di vetro proprio davanti al Comune di Saronno”.

Inizia così il proprio racconto il saronnese che ieri, martedì 27 agosto, è stato aggredito davanti al Municipio senza un motivo. Il saronnese ha scritto a ilSaronno per raccontare la vicenda che l’ha visto protagonista ma soprattutto che l’ha lasciato con tanta rabbia e amarezza. QUI LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO

“Fatto gravissimo: non solo perchè è successo me ma perchè aggressioni e scippi sono diventati quotidiani a Saronno” l’amara considerazione dell’uomo che riprende il racconto dell’aggressioni “Sono arrivati 4 agenti della polizia locale e sono stati aggrediti anche loro. Fortunatamente l’anno bloccato e portato in comando”.

“Saronno è diventata invivibile e pericolosa: la mia intenzione e’ di scappare da qui – conclude – non credo ci sia possibilità di cambiamenti questi episodi si susseguono. Da quando è venuta Striscia la notizia non è cambiato nulla ed anzi sono stato aggredito senza motivo e in pieno giorno”.

La vicenda si è conclusa con la denuncia a piede libero dall’aggressore da parte degli agenti per percosse e resistenza. A suo carico anche una multa per ubriachezza (è stato sottoposto al test con l’etilometro) e il Daspo urbano.

