SARONNO – Oggi mercoledì 26 agosto a Saronno, secondo le previsioni di 3b meteo, ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata, con la presenza di qualche nube sparsa al mattino, ma senza rischio di piogge. Le temperature varieranno tra una massima di 30°C e una minima di 21°C, con lo zero termico intorno ai 3872 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

A livello lombardo, sempre secondo 3B Meteo indica un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente assolata, con qualche nube sparsa solo all’alba. Sulle basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure, la giornata sarà poco nuvolosa con nubi sparse al mattino; mentre sulle basse pianure orientali e Prealpi orientali i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi sparse e schiarite durante la giornata, con ampi rasserenamenti in serata. Sulle Orobie, si prevede un aumento della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio, seguite da schiarite in serata. Infine, sulle Alpi Retiche il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio. I venti saranno deboli, inizialmente orientati da sud-est e poi da sud-ovest, con lo zero termico intorno ai 3900 metri.