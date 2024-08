SARONNO – Verrà inaugurato sabato 31 agosto alle 16.30 il “nuovo nido Candia”, ovvero l’asilo nido del quartiere Prealpi che è stato oggetto di un’importante riqualificazione voluta dall’Amministrazione comunale. A darne comunicazione è il comune di Saronno, con un post sulla propria pagina Facebook.

L’intento è stato quello di restituire ai bambini del quartiere una sede rinnovata, confortevole, colorata, attrezzata e dotata di migliorie energetiche, in un mix che sarà apprezzatissimo dai piccoli ospiti.

Per questo motivo, l’Amministrazione e il Presidente dell’Istituzione Zerbi invitano le famiglie e il personale alla cerimonia organizzata per sabato pomeriggio: sarà un momento di convivialità in cui poter “sbirciare” in anteprima la struttura, pronta per aprire le sue porte lunedì 2 settembre.