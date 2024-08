Softball

SARONNO – Dopo la sconfitta in finale di Coppa Coppe in Olanda contro le Sparks Haarlem, l’Inox Team Saronno volta pagina ed oggi ha annunciato il divorzio dall’allenatrice venezuelana Zuleyma Cirimele, arrivata ad inizio stagione.

Questa la nota ufficiale del club del presidente Massimo Rotondo. La Inox Team Saronno e Zuleyma Cirimele hanno deciso di comune accordo di interrompere anticipatamente il loro rapporto prima del termine della stagione. Tutta la società ringrazia Zuleyma per l’apporto dato e le augura un grande in bocca al lupo per le sfide future.

Per le saronnesi l’annata riprenderà dopo la disputa, ad inizio settembre, dell’Europeo per Nazionali, con le semifinali di campionato, per i playoff di serie A1.

(foto: l’allenatrice Zuleyma Cirimele)

