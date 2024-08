ilSaronnese

UBOLDO – “E’ iniziato il “countdown” che ci porterà a venerdì 20 settembre quando sarà ufficialmente presentato il progetto “Io, il Favoloso Gianni”.

L’annuncio arriva da Alessandro Colombo che anticipa sui social l’iniziativa: “Progetto che comprende un libro edito da Macchione Editore in uscita a metà settembre e un racconto teatrale che andrà in scena a partire da fine ottobre. Oggi, iniziando il countdown, mi corre l’obbligo di ringraziare chi ha creduto per prima nella bontà dell’idea e mi ha letteralmente “spinto” ad intraprendere questa avventura.

Era il 10 marzo, quasi sei mesi fa, e il testo era solo una bozza, ma molto bozza, che avevo nel cassetto.

Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna…, di leggerlo per prima mi ha dato lo spunto e il coraggio per lanciarmi in questa nuova avventura. Non solo, mi ha anche accompagnato in questa avventura e mi ha aiutato a migliorare quella bozza (tante sono state le modifiche e le revisioni alla prima bozza…) fino ad arrivare alla stesura definitiva che oggi va in stampa. Pensate che il finale della storia era diverso, ma un messaggio whatsapp mi ha convinto a modificarlo… Così quel testo è uscito dal cassetto e ha preso vita fino a diventare, dopo mille modifiche, un libro e un racconto teatrale.

—