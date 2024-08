iltra2

VEDANO OLONA – Il 3 settembre, l’Ats Insubria effettuerà un’importante operazione di disinfestazione contro le zanzare in diverse aree del comune. L’intervento, programmato per contrastare la proliferazione di questi insetti, interesserà vari luoghi pubblici e zone sensibili.

Le aree coinvolte comprendono il fondo campagna e il parco di via Leopardi, insieme ad alcune vie limitrofe. Saranno inoltre trattate la zona industriale, il parco Fara Forni, i cortili della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e l’area del parco Spech. Gli operatori interverranno anche nei parchi di via Aldo Moro e della Quercia Rossa, nonché lungo via S. Siro e nella zona Baraggia.

L’intervento mira a ridurre il disagio causato dalle zanzare, migliorando la qualità della vita durante la stagione estiva.

