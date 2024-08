Cronaca

COGLIATE – Allarme furti in abitazione anche in Brianza: l’altro giorno attorno a mezzogiorno si è registrato un tentativo di furto in via Don Minzoni a Cogliate quando due sconosciuti con abiti scuri e zaino hanno cercato di introdursi in un’abitazione privata. Non è chiaro se siano riusciti a portare via qualcosa e comunque notati dai vicini e ne sono andati, a quanto pare a bordo di una autovettura sulla quale c’era un altro complice.

Purtroppo di questi fatti se ne sono verificati diversi, ultimamente, in tutta la zona. Sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, sugli episodi ai quali ha fatto seguito una denuncia contro ignoti.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

29082024