iltra2

CASTIGLIONE OLONA – A margine della presentazione della prima squadra della Varesina calcio (serie D) che si è tenuta nei giorni scorsi nella storica e suggestiva cornice di Palazzo Branda a Castiglione Olona, i giocatori e lo staff del club calcistico di Venegono Superiore (ma che utilizza anche un impianto sportivo a Castiglione) hanno fatto visita al Map, che è il primo museo di arte plastica in Italia e si trova in via Roma a Castiglione Olona.

“Una bellissima esperienza! Consigliatissima! Un valore speciale per il nostro territorio, tutto da vivere!” dicono dalla Varesina calcio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti (foto credit Enrico Scaringi/Varesina: la squadra in visita al Map, il Museo d’arti plastiche che si trova a Castiglione Olona)

29082024