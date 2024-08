news

CESANO MADERNO – Secondo anno di convenzione con gli asili nido privati: visto l’esito positivo della sperimentazione dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale e le strutture private proseguono anche per l’anno educativo 2024/2025 il convenzionamento per l’acquisto di ulteriori posti da parte del Comune e l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie residenti su base ISEE.

Destinatarie dei posti riservati al Comune, le famiglie residenti a Cesano Maderno, iscritte nei nidi privati in convenzione, che dovranno presentare richiesta di adesione al posto in convenzione. Il bando, con tutte le informazioni, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune da domani, venerdì 30 agosto.

L’investimento destinato dall’Amministrazione Comunale alla convenzione è pari a € 107.250, derivante dai finanziamenti assegnati a Cesano Maderno attraverso il Fondo nazionale spettante a Regione Lombardia, per gli interventi relativi al sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni.

Quest’anno i posti in convenzione negli asili nido Voglia di Coccole, Baby School 1, 2, 3 Stella, Ronzonido e Isola dei Bimbi sono pari ad un totale di 65, quindici in più rispetto allo scorso anno. Un risultato importante, che rappresenta un preciso orientamento del Comune: andare incontro in modo concreto alle esigenze delle famiglie e ridurre le liste d’attesa.

Quattro le fasce ISEE a cui corrisponderà l’agevolazione erogata mensilmente dal Comune, con un tetto massimo di sconto pari a:

• 150 euro (- 25%) per la fascia compresa tra 0 a 20.000 euro;

• 120 euro (- 20%) per la fascia compresa tra 20.000,01 e 30.000 euro;

• 90 euro (- 15%) per la fascia compresa tra 30.000,01 e 35.000 euro;

• 60 euro (- 10%) per la fascia compresa tra 35.000,01 e 40.000 euro.

Il finanziamento della retta è quantificato sulla base di una tariffa standard di riferimento pari a 600 euro mensili, con rimodulazione dell’agevolazione in caso di tariffa di importo inferiore.

Il Comune corrisponderà al gestore del nido privato i finanziamenti della retta. Le famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla misura regionale “Nidi Gratis” potranno beneficiare anche di questa agevolazione.

“Dopo il primo anno sperimentale – commenta il sindaco Gianpietro Bocca – che ha riscosso un grande successo, registrando l’adesione entusiastica delle famiglie, abbiamo approvato anche per quest’anno l’accordo per l’acquisto di posti in convenzione in alcuni asili nido privati di Cesano Maderno. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune, aumentiamo l’offerta educativa per la prima infanzia, un segmento dove la carenza di posti rappresenta un problema, oltre che culturale e sociale, anche organizzativo per le famiglie. Ringrazio gli asili nido che hanno aderito al convenzionamento, un’iniziativa di cui siamo soddisfatti, per l’opportunità concreta che offre ai bambini e ai genitori, soprattutto quando entrambi lavorano”.

“La frequenza degli asili nido in Italia è inferiore rispetto alla media europea – l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi – A Cesano Maderno siamo intervenuti per migliorare la situazione con un’operazione innovativa che quest’anno abbiamo ulteriormente rafforzato acquistando ancora più posti in convenzione e divenendo un esempio di buone pratiche nel nostro territorio con riferimento all’obiettivo di favorire l’accesso ad un servizio educativo importante per i bambini e di agevolare le famiglie”.

