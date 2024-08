Eventi

CISLAGO – Un’occasione per avvicinare i bambini alla lettura con un laboratorio di lettura dedicato all’immaginazione e ai libri. Sabato 31 agosto alle 10:30, la biblioteca comunale di Cislago ospiterà un nuovo incontro del ciclo “Piccoli lettori forti”, un’iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Questo appuntamento, organizzato dalle volontarie della biblioteca e dall’associazione Nati per leggere, un’iniziativa nazionale che promuove la lettura per bambini, e con il patrocinio del Comune di Cislago e, prevede la lettura di “Pimpa nello spazio”, un racconto pensato per stimolare l’immaginazione dei più piccoli e avvicinarli al mondo della lettura. L’evento è gratuito, ma data la natura dell’iniziativa, è consigliata la prenotazione.

Per iscriversi, è possibile contattare la biblioteca al numero 0296380722 o via email all’indirizzo [email protected].

Lo stesso evento sarà replicato anche a Venegono Inferiore, nella biblioteca Doneda alle 11, con gentile richiesta di prenotazione allo 0331 856042 oppure [email protected].

