news

Crypto All-Star è un progetto rivoluzionario che, attraverso il suo token di utilità $STARS, consente lo staking delle meme coin più diffuse in un’unica piattaforma denominata MemeVault.

La crescita vertiginosa ha portato già a cinque aumenti di prezzo della prevendita, accelerando una roadmap che pensava di raggiungere risultati significativi ma non in così breve tempo.

L’hype su questo nuovo ecosistema si giustifica con una settimana iniziata male per le meme coin, ma che nelle ultime 24 ore ha visto la maggior parte dei token godere di una spinta al rialzo.

Dogecoin è aumentato del 1,8% questa settimana e Shiba Inu del 5,3% (dati CoinGecko). Pepe è aumentato del 7.2% e PepeCoin del 44,1%.

Questa spinta ha aiutato la capitalizzazione di mercato totale delle monete meme a risalire sopra i 36 miliardi di dollari, un traguardo che sembrava improbabile fino a qualche settimana fa.

Grazie a MemeVault di Crypto All-Stars, gli investitori possono generare reddito passivo tramite lo staking, aspettando di poter sfruttare gli andamenti più favorevoli dei cicli delle meme coin.

Crypto All-Stars è il più grande progetto di meme coin mai concepito. Riunisce tutte le migliori meme coin, PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, Coq Inu, Toshi e Bonk (ne verranno aggiunte altre in futuro), sull’unica piattaforma (MemeVault) e permette di guadagnare token $STARS.

MemeVault è un vero e proprio protocollo di staking che permette di guadagnare token $STARS depositando le altre meme coin.

La distribuzione delle ricompense in token $STARS avverrà a un tasso di 2801,44 token $STARS per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell’arco di 2 anni.Durante la prevendita, tutti gli acquisti possono essere messi in staking immediatamente per iniziare a guadagnare importanti ricompense passive. Sono già oltre 411 milioni i token messi in staking.

Gli acquirenti della prevendita hanno il vantaggio di acquistare a un prezzo più basso che al momento è di $0,0014078.

Il progetto ha già ricevuto un doppio audit, da Solidproof e da Coinsult, che garantiscono il progetto. La piattaforma è modellata sullo standard multi-token ERC-1155. Questa funzione consente agli investitori di mettere in staking diverse meme coin in un unico Vault.

Le opinioni su Crypto All Stars

L’ecosistema MemeVault supporta un numero infinito di token ed è progettato per fornire efficienza, adattabilità e sicurezza.

Inoltre le recensioni di alcuni dei più seguiti crypto influencer come Andrea Landriani sono estremamente positive.

https://youtu.be/Jt5jdltKb2A?si=-gxvMqapnoFQ2wzj

Anche diversi siti specializzati in criptovalute come Techopedia e Cryptopotato hanno recensito il progetto, ipotizzando rendimenti anche del 100x, così come sottolineato dagli analisti del portale 99Bitcoins.

Approfittare del prezzo ancora basso del token vuol dire anticipare il potenziale ingresso di eventuali balene crypto che faranno aumentare il prezzo e diminuire progressivamente le ricompense.

Crypto All-Stars ha attirato l’attenzione anche degli aggregatori di prevendite di criptovalute, posizionandosi al terzo posto nella classifica di CoinSniper.net e al secondo su ICOBench.com.

Tokenomica

La fornitura totale di token è distribuita equamente tra le ricompense di staking e lo sviluppo dell’ecosistema MemeVault (25% ciascuno) e tra il marketing e la prevendita (20% ciascuno). Il restante 10% è dedicato alla liquidità necessaria per il lancio su DEX e CEX.

I profili social del progetto sono in grande sviluppo, con X che conta oltre 5.400 follower (con una crescita che raddoppia giornalmente) e 2.000 iscritti al canale Telegram, che possono sembrare pochi, ma è anche vero che il progetto è appena stato lanciato.

Per partecipare alla prevendita è sufficiente collegarsi al sito web di Crypto All-Stars, collegando il proprio wallet di criptovalute (ad es. MetaMask) scambiando ETH, USDT o BNB per $STARS. Anche i pagamenti con carta di credito sono accettati attraverso il widget sicuro e user-friendly del sito.