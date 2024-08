Politica

SARONNO – “Ci siamo, finalmente ieri sera si sono aperti i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.” Così Giusy Versace, senatrice di Azione e vicepresidente della 7ª commissione del Senato in una nota in vista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

“Sono stata finalista a Rio 2016 e conosco bene il sudore e il sacrificio richiesti per arrivare a qualificarsi oltre che il mix di grandi emozioni e di adrenalina che si prova in questi momenti a poche ore dall’inizio delle gare e dalla cerimonia di apertura. Mando il mio più grande in bocca al lupo a tutta la squadra paralimpica in gara che, come ha ricordato il presidente Pancalli, è la più numerosa di sempre e peraltro quest’anno si è raggiunta, così come accaduto anche per le olimpiadi, la perfetta parità di genere con ben 70 atlete donne su 141 totali impegnati in 17 discipline sulle 22 previste. Questo è segnale di un ottimo stato di salute che ci rende forti e anche temibili. Sono felice che il Presidente Mattarella parteciperà alla cerimonia inaugurale, dimostrando ancora una volta grande attenzione allo sport e al mondo paralimpico”

“Credo fermamente – continua Versace – che attraverso le storie e le imprese degli atleti paralimpici si riesca a cambiare, migliorandola, la cultura e l’approccio verso le persone con disabilità. Invito tutti a tifare e a seguire i nostri azzurri. Per questa edizione dei Giochi sarò presente anch’io, seppur in altre vesti, da amica e tifosa ma, con emozione e senso di responsabilità, anche in rappresentanza della commissione sport del Senato, di cui sono vicepresidente. Segnale importante e gesto doveroso per dimostrare attenzione e sostegno da parte delle istituzioni anche al mondo paralimpico e allo sport. In bocca al lupo a tutta la squadra e ai miei amici in gara. Forza Azzurri!”.

