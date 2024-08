Città

SARONNO – La rabbia dell’aggredito davanti al Comune: “Città invivibile, me ne andrò”.

E’ via Cesati, l’arteria che costeggia il palazzo comunale lo scenario della lite tra stranieri che si è conclusa con uno straniero ferito nel pomeriggio di martedì 27 agosto alle 14,30. Cosa è successo con precisione sarà ricostruito dai carabinieri cittadini intervenuti sul posto che potranno anche contare sulle immagini della videosorveglianza cittadina.

29082024