Cronaca

SARONNO – La nuova ondata di episodi di violenza e degrado fra centro storico e zona stazione ferroviaria centrale manda su tutte le furie Paolo Bocedi, saronnese presidente dell’associazione Sos Italia libera e membro della Commissione comunale sicurezza. Che parla del caso del malcapitato cittadino aggredito e malmenati nei pressi del Municipio da uno straniero ubriaco.

“Ecco quello che non va nella citta’ in cui vivo – sbotta Bocedi – Non c’e’ giorno in cui un cittadino non venga aggredito, deriso e provocato da un extracomunitario ubriaco e violento. La cosa piu’ deludente è che come in questo caso, l’aggressore è stato fermato e solo denunciato a piede libero! Così presto ripeterà il suo gesto consapevole che Saronno è un “Porto franco” soprattutto per quei delinquenti che poi ci chiedono anche la cittadinanza Italiana. Le forze dell’ordine non possono fare nulla se poi quando acciuffano chi commette questi reati, tutti finisce con una denuncia a piede libero”.

(foto archivio)

30082024