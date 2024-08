Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Parte da domani, venerdì 30 agosto, la nuova stagione di raccolta del frutteto del parco.

Dal 30 agosto fino a fine ottobre il frutteto sarà aperto dal martedì alla domenica per la raccolta Fai da te di mete e pere direttamente dalle piante. Gli orari sono dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e nel week-end dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30. Il sabato e la domenica si potrà pranzare (previa prenotazione) dalle 12 alle 14.

Per partecipare alla raccolta non serve prenotare e non serve portare nulla: tutto quello che serve viene fornito sul posto.

Stessi giorni ed orari apertura anche per il labirinto di mais.

Il Frutteto di Ceriano Laghetto, un’area di grande pregio che si estende per circa 80 ettari all’interno del Parco delle Groane, si trova in via Laghetto 56.

Per info: 3920700638 – Facebook il Frutteto del Parco

(foto archivio)

