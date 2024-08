news

Pepe Unchained ($PEPU) è un nuovo progetto di prevendita che rivoluziona il concetto di Pepe con un’utilità all’avanguardia. Il team sta costruendo una blockchain di livello 2 di Ethereum, soprannominata “Pepe Chain”.

La sua prevendita ha raccolto finora 10,7 milioni di $, ma non ha fatto parlare solo gli investitori abituali: anche i principali analisti sono ottimisti.

Austin Hilton suggerisce che le meme coin sono “in primo piano” e rivela di aver acquistato $PEPU

L’analista ha iniziato sottolineando l’importanza delle meme coin nell’ecosistema crypto più ampio, etichettandole come “in prima linea”.

Hilton si è poi rivolto al caso d’uso di Pepe Unchained come layer 2 di Ethereum:

“Non esiste nessun’altra meme coin con un layer 2… questa sarà una grande novità. Ho investito un po’ di soldi e penso che (almeno) raddoppierò o triplicherò i miei investimenti”.

E a differenza di altre meme coin, non c’è solo una speculazione dietro le previsioni di prezzo di Pepe Unchained. Austin Hilton ha spiegato che l’utilità è cablata nell’ecosistema Pepe Unchained. Funzionalità come lo staking, un bridge Ethereum dedicato e un block explorer indicano che il team non sta scherzando.

Il famoso YouTuber con 273.000 iscritti ha anche notato che gli investitori possono iniziare subito con lo staking. Lo staking è stato lanciato insieme alla prevendita e attualmente fornisce un APY del 186%. Tuttavia, questo valore diminuirà nel tempo, quindi i potenziali investitori non dovrebbero attendere altro tempo.

Pepe Unchained è un “must-have” per gli appassionati di meme coin

“Pepe Unchained si sta distinguendo dal resto del mercato”.

È così che ClayBro ha aperto un video su YouTube su Pepe Unchained questa settimana. L’analista, che ha 130.000 iscritti, è stato un grande sostenitore di Pepe Unchained sin dal suo lancio.

Non solo è ottimista sul suo caso d’uso, ma ClayBro non riesce a credere a quanti investimenti siano stati investiti nella prevendita. Pensa che questo sia un chiaro segno dell’appetito del mercato per $PEPU, che si tradurrà in guadagni di prezzo dopo il lancio sugli exchange.

ClayBro ha sottolineato che Pepe Unchained ha raccolto oltre $ 150.000 in un giorno di recente.

L’analista ha anche esaminato le previsioni di altri esperti, in cui i minimi previsti erano guadagni di 10 volte nel 2024.

99Bitcoins afferma che Pepe Unchained può aumentare di 100 volte dopo l’IEO

Dimenticatevi un 10x: YouTuber di spicco come Umar Khan del canale YouTube 99Bitcoins affermano che Pepe Unchained può andare molto oltre. Guadagni 100x, per essere precisi.

Khan ha sottolineato che Pepe ha dovuto affrontare avversità di recente, eppure gli investitori continuano ad accumulare nella prevendita di Pepe Unchained. Non si sa se ciò sia dovuto all’utilità aggiunta di Pepe Unchained o perché stanno semplicemente cercando qualcosa di nuovo.

In entrambi i casi, tutti stanno notando la rapida crescita di Pepe Unchained.

“Pepe sta crollando, ma abbiamo questa nuova opportunità 100x che potrebbe salvare la situazione”, ha affermato l’analista.

È un momento emozionante per tutti coloro che sono coinvolti nella prevendita di Pepe Unchained. Sarà il primo token a tema Pepe con un layer 2 e questo caso d’uso ha un grande potenziale.

Chi non ha ancora acquistato la prevendita ha ancora la possibilità di farlo in anticipo. Tuttavia, il prezzo di prevendita salirà per tutta la campagna, quindi i potenziali investitori dovrebbero agire in fretta.

Unisciti al Pepe Unchained Telegram o segui il suo account ufficiale X per gli ultimi aggiornamenti. Altrimenti, visita il suo sito Web per acquistare e mettere in stake token.

Visita Pepe Unchained Presale