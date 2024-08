Cronaca

ROVELLASCA – Ha aggredito il padre, figlio arrestato: a finire nei guai per violenze in famiglia è stato un 34enne di Rovellasca, dopo l’intervento dei carabinieri nell’abitazione in cui abita con i famigliari. Dal padre voleva soldi, e gli aveva strappato dal collo la collanina d’oro: dopo avere perso l’impiego, a quanto pare l’uomo aveva iniziato ad assillare i genitori con continue richieste di soldi e qualche giorno fa, in orario pomeridiano, è avvenuta l’ennesima lite.

Sono stati i genitori a chiedere aiuto al 118, sul posto è rapidamente arrivata una pattuglia del comando di Turate e, ricostruito l’accaduto, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto. Non solo per violenze, ma anche per lesioni e rapina.

(foto archivio)

29082024