Cronaca

SARONNO – Tutto è iniziato alle 4 dell’altra notte quando al 118 è giunta la chiamata di un passante, che segnalava una aggressione in centro città, in via Antici nei pressi del complesso scolastico “Ignoto Militi”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed una ambulanza della Croce rossa saronnese, è stato soccorso un uomo di 48 anni, con contusioni non gravi e comunque trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato e per tutti gli accertamenti sanitari del caso.

Intanto sono in corso approfondimenti per ricostruire con precisione tutti i contorni della vicenda e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo, al riguardo non si conoscono molti particolari.

In centro città si tratta dell’ennesimo episodio movimentato.