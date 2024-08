Città

SARONNO – Si rinnova questa settimana uno degli appuntamenti religiosi dell’agosto saronnese ossia la messa in suffragio degli oratoriani defunti.

Sarà un momento di preghiera per ritrovarsi insieme e ricordare chi non c’è più ma negli anni si è profuso per gli oratori cittadini come Giuseppe Landonio benemerito saronnese che si è spento nel mese di luglio 2022. Don Giorgio Solbiati venerdì 30 agosto alle 21 celebrerà la messa nel cortile dell’oratorio di via Legnani 1. Sarà anche un occasione per ritrovarsi prima dell’avvio del nuovo anno dell’oratoriano.

