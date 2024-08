Altre news

SARONNO – Cielo azzurro e un bel sole. Questo secondo 3b meteo il meteo che ci attende a Saronno. Per oggi, giovedì 29 agosto è previsto un tempo splendido con sole che brillerà per tutta la giornata, senza alcuna possibilità di piogge. Le temperature oscilleranno tra una massima di 31°C e una minima di 21°C, con lo zero termico che si attesterà a 4180 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nordovest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Per giovedì le previsione lombarde segnalano la presenza di un campo di alta pressione che garantirà condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione. Sulle basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Orobie, si prevedono cieli inizialmente poco nuvolosi, con un aumento della nuvolosità durante le ore centrali del giorno, che potrebbe portare a deboli piogge, seguite da schiarite in serata. Sulle Alpi Retiche, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da ovest, con una rotazione verso sud; lo zero termico si posizionerà intorno ai 4050 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.