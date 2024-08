iltra2

VENEGONO INFERIORE – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Saronno riguardo ad un movimentato episodio che si è verificato ieri alle 19 in via General Cantore a Venegono Inferiore, alla stazione ferroviaria. Una chiamata al 118 ha riferito di una lite in corso, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e sono arrivate due ambulanze, della Croce rossa e del Sos.

Due le persone che hanno avuto bisogno di assistenza mediche, seppur non apparse in condizioni preoccupanti: si tratta di un uomo di 39 anni ed uno di 52 anni. Sono stati visitati e medicati negli ospedale di Tradate ed al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione tutti i contorni dell’accaduto.

30082024