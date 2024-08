Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Una multa ma soprattutto la decurtazione di 6 punti patente per il conducente del mezzo pesante che ieri mattina, giovedì 30 agosto, ha danneggiato la barriera del passaggio a livello.

E’ successo in via Baracca intorno alle 8: l’arrivo del treno ha attivato il semaforo rosso e la sbarra bianca è rossa si è abbassata. Un pezzo pesante ci è però finito contro piegando la sbarra. Una manovra che non è sfuggito alla polizia locale cittadina che presente sul posto è subito intervenuta.

L’autista è stato subito fermato ed identificato. Non avendo rispettato il semaforo rosso è stato sanzionato con una multa da 87 euro e con la decurtazione di 6 punti sulla patente. Sono ovviamente stati recuperati i dati dell’assicurazione per garantire il ripristino della sbarra a carico di chi ha provocato il danno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti