CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese è ospite, alla prima uscita stagionale, del CazzagoBornato: la prima partita di Coppa Italia per i rossoblù si disputa infatti in notturna nel bresciano. I primi minuti del match servono alle squadre per studiarsi in campo. Sono continui i batti e ribatti da una parte all’altra del rettangolo di gioco: il ritmo è inizialmente alto (a dispetto dell’alta temperatura) ma le retroguardie sono attente a disinnescare tutte le incursioni in area.

I padroni di casa risultano nella prima frazione di gioco più pungenti mentre i rossoblù risultano guardinghi ed iniziano a carburare in area ospite intorno alla metà del primo tempo.

Al 22’ Colombo controlla palla e con un bel rasoterra da buona posizione impegna il numero uno di casa Ravelli alla facile parata a terra. I ragazzi di Mister Ferri costruiscono buone azioni ma pagano la novità della rosa che ha bisogno di tempo per amalgamarsi a dovere. Al 39’ c’è un forte e preciso tiro di Malvestio che impegna l’estremo difensore avversario alla difficile respinta in angolo.

Nella ripresa da segnalare al 15’ un pericoloso tiro diagonale alto di Rinaldi che sfiora il sette della porta caronnese.

Al 29’ da un lungo traversone in fascia destra e dalla conseguente mischia in area successiva c’è un’ottima occasione gol per i rossoblù con palla rasoterra che sfiora il palo. Al 41’ da una lunga rimessa di Zibert tocca a Napoli da buona posizione impensierire il portiere avversario con un tiro basso dalla corta distanza. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara emette il triplice fischio sullo 0-0 finale.

Parla il mister

Dice il mister della Caronnese, Michele Ferri: “E’ stata una partita maschia. I nostri avversari si sono dimostrati molto ostici con un tridente davanti che è risultato pericoloso: bravi i miei ragazzi a saper gestire le incursioni in area e a creare delle occasioni in attacco”.

La Caronnese sarà protagonista del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza domenica 1 settembre allo stadio Comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella: alle 16 fischio d’inizio per Caronnese-Leon.

Cazzagobornato-Caronnese 0-0

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Cerreto, Colombo, Tondi (33’ st Galletti), Canizzaro (28’ st Rosa). A disposizione: Cassulo, Brugnone, Sotelo, Corno, Molinaro, De Angelis, Oliviero. All. Ferri

CAZZAGOBORNATO: Ravelli, Fiorentino, Ziliani (22′ st Farimbella), Avesani, Paderno (30’ st Boventi), Zambelli, Cartella, Scaglia (41’ st Mehic), Rinaldi (20’ st Inverardi), Vitari (32′ st Panina), Trebeschi. A disposizione: Bonetti, Musinschi, Belotti, Scarsi. All. Sebastiani

RETI:

AMMONITI: Ziliani (CB), Cartella (CB), Scagoia (CB), Battistella (CA)

