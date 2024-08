Calcio

SARONNO – Appuntamento lunedì 9 settembre per la presentazione di tutte le squadre del Fbc Saronno, compresa la formazione maggiore che milita in Eccellenza.

Questo il messaggio della dirigenza saronnese ai supporters.

Cari tifosi, genitori e sostenitori del Fbc Saronno 1910,

Con grande entusiasmo, siamo lieti di annunciare che il giorno 9 settembre, alle 18 nel nostro stadio Colombo Gianetti di via Biffi, si terrà la presentazione ufficiale di tutte le squadre del Fbc Saronno 1910.

Alla cerimonia parteciperanno tutti i ragazzi delle squadre, con le loro divise ufficiali. Sarà un momento unico per vedere insieme tutti i nostri atleti, dai più giovani ai veterani, pronti a rappresentare la nostra città con impegno e dedizione nel corso della stagione. La manifestazione sarà condotta dal carismatico Germano Lanzoni, uno degli annunciatori più amati e iconici di San Siro, noto anche come personaggio del cinema e nel mondo dello spettacolo. Con la sua esperienza e il suo talento, saprà rendere questa serata ancora più speciale. Siamo inoltre orgogliosi di annunciare la presenza di personalità di rilievo del mondo del calcio e di rappresentanti di altre società sportive del territorio. La loro partecipazione darà un valore aggiunto a questo evento, sottolineando l’importanza delle collaborazioni e delle relazioni nel mondo dello sport.

Invitiamo calorosamente tutti i genitori e i tifosi a partecipare a questo significativo appuntamento. La vostra presenza è fondamentale per sostenere i nostri ragazzi e per condividere con noi l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Fbc Saronno 1910. Estendiamo l’invito anche alle squadre avversarie e agli sponsor che rendono possibile il nostro progetto sportivo. La vostra presenza sarebbe un onore e un segno di amicizia e cooperazione, valori fondamentali nel nostro percorso.

Ricordiamo inoltre che Duferco, uno dei nostri principali sponsor, sarà presente all’evento con uno stand dedicato. Durante la serata, Duferco Energia potrà offrire sconti e offerte speciali ai tifosi del Fbc Saronno 1910, come segno di apprezzamento per il vostro continuo supporto. Un’opportunità imperdibile per tutti i nostri sostenitori.

30082024