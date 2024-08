news

Ecco la grande sfida Mbappe – Haaland, con Vlahovic, Lewandowski, Yamal, Morata e tanti altri top player a supportare le favorite.

La Champions non è mai soltanto una questione di singoli calciatori ma anche di statistiche eterne dei club, non a caso nel palinsesto delle scommesse il Real Madrid resta il club favorito alla vittoria con una quota quasi alla pari del Manchester City: Blancos quotati a 4 e Citizens quotati a 3.5.

Eppure i singoli campioni hanno fatto troppo spesso la differenza, un motivo in più per studiare le rose con la lente d’ingrandimento e capire meglio come interpretare questa competizione che si presenta con un format inedito a un solo girone: praticamente come un campionato. Quali sono le grandi sfide tra singoli calciatori della Champions 2025? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

Haaland contro Mbappe: i grandi favoriti

I bookmaker posizionano nel palinsesto Haaland e Mbappe come favoriti alla vittoria della classifica marcatori, inserendoli nella grande sfida City – Real.

Mentre il norvegese ha subito brillato nei primi due match di Premier segnando quattro gol, di cui la sua ennesima tripletta, l’asso francese del Real non è andato a segno in Liga nei primi 180 minuti ma si è dovuto accontentare del gol in Supercoppa Europea contro l’Atalanta, che già ad agosto gli ha regalato il primo grande titolo con i Blancos.

Questi calciatori sono i grandi favoriti, vero, ma occhio ad altri campioni pronti a diventare protagonisti della competizione.

Vlahovic, Lewandowski e Yamal pronti a rubare la scena

La classifica all time dei migliori goleador di Champions League è dominata da CR7 e Messi, rispettivamente a quota 141 e 129 reti, ma c’è un calciatore al terzo posto che ha ancora tanto da dire nel rettangolo verde: Lewandowski.

Il bomber del Barcellona è il terzo miglior marcatore di sempre e si presenta come favorito al gol nelle quote champions league perché il suo bottino è di 94 reti. In Liga con il Barca ha iniziato alla grande, segnando 3 gol nei primi 270 minuti, una media perfetta di una rete per ogni match.

Anche Yamal vuole la sua seconda fetta di gloria dopo aver mangiato la torta di Miglior Giovane a Euro 2024 ed è pronto a portare i Blaugrana al top. Per questi due campioni è prevista tranquillamente la doppia cifra sotto rete.

Attenzione a Vlahovic che con Thiago Motta è diventato un bomber puntuale, tanto da firmare il tabellino dei marcatori con una doppietta alla guida del reparto offensivo della Vecchia Signora: evento gradito dai tifosi Bianconeri che non accadeva da mesi.

Thuram e Lautaro Martinez, Retegui e Brescianini: l’Italia nerazzurra c’è

Mentre l’Inter di Inzaghi quest’anno potrà contare oltre che sul bomber Calhanoglu anche sui soliti Thuram e Lautaro, con Taremi a supporto, la vera notizia nerazzurra è tutta dell’Atalanta, con Brescianini e Retegui che si confermano un ottimo tandem offensivo, tanto da riuscire a segnare 5 reti nelle prime due gare in Serie A. L’Italia nerazzurra c’è e in Champions è pronta a dimostrare quanto vale.

Per quanto riguarda il Milan sono tutti in attesa delle prestazioni di Morata e del rinnovato Leao, pronti a catapultare il Diavolo fra i top club d’Europa, ma non bisogna dimenticare la strada da percorrere fino alla finale di Monaco in Germania è ancora lunga e sono tantissimi i giocatori pronti scrivere la storia della coppa dalle grandi orecchie.